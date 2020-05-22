Найкрасивіша жінка в світі показала груди у відвертому купальнику

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Так, на них зірка позувала у відвертому купальнику, засвітивши пишні груди. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Белла Хадід Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід засвітила пишні груди Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід у відвертому купальнику Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід сексуально позує на камеру Фото: instagram/bellahadid

Менше ніж за добу публікація набрала понад мільйон лайків і тисячі позитивних коментарів.

"Така красива", "Гаряча", "Неймовірна", "Ідеальне тіло. Дуже сексуальна", – написали шанувальники моделі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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