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22 травня • оновлено в 11:22
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Белла Хадід показала груди у відвертому купальнику: пікантні фото

7.4т
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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Так, на них зірка позувала у відвертому купальнику, засвітивши пишні груди. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Белла Хадід

Белла Хадід

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід засвітила пишні груди

Белла Хадід засвітила пишні груди

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід у відвертому купальнику

Белла Хадід у відвертому купальнику

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід сексуально позує на камеру

Белла Хадід сексуально позує на камеру

Фото: instagram/bellahadid

Менше ніж за добу публікація набрала понад мільйон лайків і тисячі позитивних коментарів.

"Така красива", "Гаряча", "Неймовірна", "Ідеальне тіло. Дуже сексуальна", – написали шанувальники моделі.

Найкрасивіша жінка в світі показала груди у відвертому купальнику
Найкрасивіша жінка в світі показала груди у відвертому купальнику
Найкрасивіша жінка в світі показала груди у відвертому купальнику
Найкрасивіша жінка в світі показала груди у відвертому купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Белла Хадід
Теги
шоу-бизнес шоу
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