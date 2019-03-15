"Бажаю перемоги!" Maruv висловилася про дружбу з Лазарєвим

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV, яка в підсумку відмовилася їхати на пісенний конкурс, розповіла про свою дружбу з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

Так, вона зазначила, що бажає всім учасникам конкурсу перемоги і їй набридло те, як про неї пишуть у ЗМІ. Про це Maruv повідомила на своїй сторінці в Instagram.

MARUV РИА Новости

"Поясню востаннє: я дуже давно знайома з Сергієм Лазарєвим, який був моїм наставником в українському проекті "Голос країни-4", де я брала участь 5 років тому. Але, мабуть, моє знайомство з ним стало крутою темою для спекуляцій у заголовках нашої преси. За кого я голосую на "Євробаченні"? Скажу вам так: я за бенгер, який підірве Європу! Кожному артисту, який вийде на сцену "Євробачення" в Тель-Авіві, бажаю удачі, хоробрості і перемоги! Я – за музику!", – написала співачка.

Нагадаємо: перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором – Національною суспільною телерадіокомпанією України – артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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