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"Бажаю перемоги!" Maruv висловилася про дружбу з Лазарєвим

1.9тЧитати матеріал російською

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV, яка в підсумку відмовилася їхати на пісенний конкурс, розповіла про свою дружбу з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

Так, вона зазначила, що бажає всім учасникам конкурсу перемоги і їй набридло те, як про неї пишуть у ЗМІ. Про це Maruv повідомила на своїй сторінці в Instagram.

MARUV

MARUV

РИА Новости

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"Поясню востаннє: я дуже давно знайома з Сергієм Лазарєвим, який був моїм наставником в українському проекті "Голос країни-4", де я брала участь 5 років тому. Але, мабуть, моє знайомство з ним стало крутою темою для спекуляцій у заголовках нашої преси. За кого я голосую на "Євробаченні"? Скажу вам так: я за бенгер, який підірве Європу! Кожному артисту, який вийде на сцену "Євробачення" в Тель-Авіві, бажаю удачі, хоробрості і перемоги! Я – за музику!", – написала співачка.

Зізнаюся, я втомилася від того, що ЗМІ виривають мої слова з контексту, щоб підвищити трафік своїх ресурсів. Ситуація з конкурсом "Євробачення-2019", яка, здавалося б, давно забута, кожен день повертається до мене новими заголовками, що приводять в ступор. Поясню останній раз: я дуже давно знайома з Сергієм Лазарєвим, який був моїм наставником в українському проекті "Голос країни-4", де я брала участь 5 років тому. Але, мабуть, моє знайомство з ним стало крутий темою для спекуляцій в заголовках нашої преси. За кого я голосую на "Євробаченні"? Скажу вам так: я за бенгер, який підірве Європу! Кожному артисту, який вийде на сцену "Євробачення" в Тель-Авіві, бажаю удачі, хоробрості і перемоги! Я – за музику!

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

Нагадаємо: перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором – Національною суспільною телерадіокомпанією України – артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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Северг Олег
Северг Олег
Классная девчёнка ! Давно пора было уезжать с Украины. Это всё равно что дремучее село населённое жлобьём и рогулями пропахшими самогоном и кислой капустой. Тебя ждут, уважают и любят в России, милости просим, давно пора из этой помойки в нормальную страну уезжать.
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
Она устала...а мы не устали от вашей дурости...И что вы своим демаршем доказали себе и зрителям ? За вас проголосовало больше ста тысяч людей и вы просто наплевали на них.Вы не могли позвонить Данилко,другим артистам узнать об их контрактах,посоветоваться с ними,как, что делать? Где вы видели контракт,который бы был подписан в пользу клиента ? Кто заказывает музыку,тот и устанавливает правила игры.Был такой шанс поехать,показать супер батл Марув-Лазарев. Вся Европа на ушах бы стояла.А если бы победили, или вошли в пятерку так никто бы и не вспомнил о контракте.Тем более это Сучасне на ладан дышит, месяц-два и выгонят всех оттуда.Неизвестно,что будет после выборов.Я думала вы умеете расставлять приоритеты в жизни.Из-за вас мы лишены Евровидения.Другие артисты не поехали.Какой мне смысл болеть за другие страны и смотреть их номера ?А если Лазарев победит,опять не поедем.Из-за вас 2 года пропустим.Вы войдете в музык.историю,как певица,которая лишила нас,фанатов Евровидения.Гордитесь этим.Спустя месяц,вы поняли,что совершили большую ошибку.Я была вашей поклонницей, а сейчас -нет.Карьера может так же быстро закончится,как и началась. Вы лишили фанатов Евровидения и это на вашей совести навсегда.Звучит пафосно,но это так.Я думала вы умная женщина,а вы обычная...Если для вас так важны контракты,так надо было до отбора почитать и отказаться от участия и дать шанс другим артистам поехать. А то ни себе ,ни людям...
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Приходько Егор
Приходько Егор
хорошая девочка и не сволота как хохлы. не путать хохлов тупых с украинцами.
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Северг Олег
Северг Олег
минин евген, Конечно же мы определились. Мы русские и с нами бог ! А вы посмешище и мерзость в глазах бога. Вот и вся правда.
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минин евген
минин евген
Приходько Егор, а ты кацап или сруцкая свинья? или москаль без гилляки? определился уже?
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