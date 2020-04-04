"Він той ще тип!" Батько померлої Фріске жорстко висловився про її колишнього чоловіка

Батько померлої співачки Жанни Фріске жорстко висловився про колишнього чоловіка дочки Дмитра Шепелєва. Так, він невтішно прокоментував звільнення ведучого з Першого каналу.

Володимир Фріске також звернувся до нових роботодавців Шепелєва, пише "Собеседник".

"З Першого Шепелєва поперли через те, що він, як я вважаю, той ще тип. Його майбутнім роботодавцям варто пам'ятати про це. І мені не цікаво, що за шоу він робить. Не вважаю його професіоналом", - підкреслив Володимир Фріске.

Чоловік додав, що не стежить за творчістю Шепелєва.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський ведучий Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини співачки Жанни Фріске, хотів убити його. В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак Шепелєв розповів, що Володимир Фріске погрожував йому пістолетом.

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