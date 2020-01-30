Батько померлого Децла зажадав зробити ДНК-тест для онука

Батько російського репера Децла (Кирила Толмацького), який помер в лютому минулого року, Олександр Толмацький зажадав у вдови артиста провести ДНК-тест для онука.
Про це батько репера заявив у програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір".
Олександр Толмацький
кадр з відео "Андрій Малахов.Прямой ефір"
Толмацький сумнівається, що Тоні є рідним сином Децла. Крім того, чоловік обурений тим, що вдова артиста не вписала ім'я Децла в свідоцтво про народження сина.
Децл з сином Тоні
vokrug.tv
Також Олександр зізнався, що вдова Децла намагалась визнати Тоні сином репера без експертизи:
"Вона намагалася визнати Тоні сином без експертизи, але зараз у мене є сумніви. Я хочу зробити експертизу. Я хочу бути впевненим, что це його син. Більш того, якщо експертиза покаже щось не те, я та Ірина все одно будемо вважати його своїм онуком".
Децл з сином Тоні
cosmo.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Децл помер в ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.
Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.
Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.
Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Проте розтин показав, що в організмі відсутні речовини.
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