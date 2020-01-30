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30 січня • оновлено в 08:40
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Батько померлого Децла зажадав зробити ДНК-тест для онука

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Батько російського репера Децла (Кирила Толмацького), який помер в лютому минулого року, Олександр Толмацький зажадав у вдови артиста провести ДНК-тест для онука.

Про це батько репера заявив у програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір".

Олександр Толмацький

Олександр Толмацький

кадр з відео "Андрій Малахов.Прямой ефір"

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Толмацький сумнівається, що Тоні є рідним сином Децла. Крім того, чоловік обурений тим, що вдова артиста не вписала ім'я Децла в свідоцтво про народження сина.

Децл з сином Тоні

Децл з сином Тоні

vokrug.tv

Також Олександр зізнався, що вдова Децла намагалась визнати Тоні сином репера без експертизи:

"Вона намагалася визнати Тоні сином без експертизи, але зараз у мене є сумніви. Я хочу зробити експертизу. Я хочу бути впевненим, что це його син. Більш того, якщо експертиза покаже щось не те, я та Ірина все одно будемо вважати його своїм онуком".

Децл з сином Тоні

Децл з сином Тоні

cosmo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Децл помер в ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

  • Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

  • Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

  • Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Проте розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Децл (Кирило Тлумацький)
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
бабло и авторские права начали пилить родственнички))
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