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"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

4.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала нове фото з молодшою дочкою Тільдою.

Два знімки, зроблені на борту літака, артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Мій кисень в безповітряному просторі", – написала вона в пості.

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Світлана Лобода

Світлана Лобода

Соцмережі

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

instagram.com/lobodaofficial

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

instagram.com/lobodaofficial

Фанати оцінили фотографії тисячами лайків, а також вчергове поцікавилися про батька дівчинки.

"Така велика вже", "Доросла", "Відразу видно, чия дочка", "Тільда Тілльєвна", "Чоловік де?" "Яка зачіска у неї", – пишуть у коментарях.

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

"Батько – Ліндеманн?" Лобода показала доньку, яка подорослішала

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року українська співачка Світлана Лобода народила другу дочку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала сама.

На сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода була вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тіля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тіля Ліндеманна використовується "для відводу очей".

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Особа
Світлана Лобода
Теги
фотографии шоу-бизнес діти плітки
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зачем на эта лабуда ?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир, зачем нам эта лабуда
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