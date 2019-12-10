"Скоро нічого не залишиться": батько Фріске розкрив, куди Шепелєв витрачає мільйони зі спадщини співачки

Батько померлої співачки Жанни Фріске Володимир заявив, що цивільний чоловік доньки, телеведучий Дмитро Шепелєв, витрачає гроші, які дісталися синові пари Платону.

За словами чоловіка, щоб забезпечити хлопчика спадщиною, після смерті Жанни була продана її квартира в Майамі. Сума операції склала понад 30 млн рублів. Він разом з дружиною відмовився від своєї частки на користь онука, поставивши умову, що до повноліття Платона гроші ніхто чіпати не буде. Однак недавно Володимиру завдяки своїм адвокатам стало відомо, що тільки на судові тяжби з ним Шепелєв зняв з рахунку сина понад два мільйони рублів. Ще майже три мільйони він списав на шкільні потреби дитини, повідомляє Starhit.

Дмитро Шепелєв, Жанна Фріске та її батько

Новини Батько померлої Фріске розповів про величезний борг

"Шепелєв звинувачує нас у всіх смертних гріхах, хоча сам витрачає спадок Платона. За річне навчання шестирічного хлопчика в нульовому класі він заплатив півтора мільйона рублів! Де ви бачили такі школи, нехай навіть елітні? За вступ, так звану прописку, вніс ще 467 тисяч рублів. Медичне обстеження коштувало 42 тисячі. Шкільна форма — 20 тисяч. Звідки такі ціни?" — обурився чоловік.

Дмитро Шепелєв з сином Фото: hochu.ua

Також батько співачки не сумнівається, що кошти Шепелєв витрачає на свої потреби. Наприклад, грошима сина він викупив їхню частку в особняку Жанни. Всього, як запевнив Володимир Фріске, з рахунків Платона вже зникли понад шість мільйонів рублів. Чоловік зазначив, що такими темпами грошей до 18-річчя хлопчика просто не залишиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестра Жанни Фріске Наталя заявила, що Дмитро Шепелєв неодноразово знімав великі суми з рахунків співачки. За словами дівчини, він хотів нажитися на смерті артистки і заздалегідь готувався до неї

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