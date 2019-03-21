"Батьки ховають дітей": Кіркорова зняли на похоронах Началової

Російський музикант Філіп Кіркоров відвідав похорон співачки Юлії Началової, яка померла після боротьби з важкою хворобою 16 березня. Журналістам вдалося взяти у нього коментар і дізнатися, що він відчуває.

"Те, що у мене зараз в голові - це, що переживають батьки. Це страшне горе, коли батьки ховають дітей. А коли це такі діти, коли вся країна милувалася, слухала її пісні...", - сказав Кіркоров. Відео з промовою артиста опублікував канал "360".

"Я не буду говорити про те, що відчуваю я, оскільки це цілком зрозуміло. Це біда, коли знаєш людину, дружиш з нею. Хоч і не так часто, як хотілося. Але в силу професії було нескінченне захоплення і повага до цієї дівчинки красивої, талановитої і дуже доброї, яка жила музикою і світилася, коли співала", - сказав артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 38-річна Юлія Началова останні дні свого життя перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня повідомили про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом із цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

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