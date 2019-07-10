"Батьки думали, що мене зґвалтують": зірка "Школи" зробив відверте зізнання

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актор Даня Вегас розповів, що батьки не схвалювали його вибір професії.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю програми "Папин Блог", яка виходить на YouTube (відео дивіться нижче).

"Батьки говорили, що якщо я стану актором, мене в цій професії вб'ють, зґвалтують або взагалі заберуть на органи. Були категорично проти того, щоб я ставав актором. Відмовляли", — розповів Вегас.

Даня Вегас Фото з Instagram

Також він зазначив, що має такий характер, коли нічиї слова не завадять йому щось зробити. Однак, якщо б його підтримували батьки, то було б набагато краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли похвалилася витонченою фігурою в білизні.

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