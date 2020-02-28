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28 лютого • оновлено в 13:06
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Барських приголомшив розповіддю про своє страшному дитинстві

1.4т
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Відомий український поп-співак Макс Барських розповів про своє важке дитинство.

В інтерв'ю для програми "Ходят слухи" він зізнався, що його батько постійно пив і бив його та маму. Але, за словами артиста, вона від чоловіка-тирана не йшла, оскільки страждала на синдром жертви. Відповідне відео було опубліковано в YouTube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Макс Барських

Макс Барських

Скріншот з відео

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"Батько пив і бив мене і маму. Я взагалі дивуюся, як я виріс нормальною людиною після всього того, що відбувалося в дитинстві. Але я намагаюся не звинувачувати нікого, мені здається, що якщо людина нещаслива – вона робить дурні вчинки. Мама від нього не йшла, напевно, через синдром жертви. В СРСР не було заведено йти з сім'ї, ще й страх перед дітьми. Я взагалі мало пам'ятаю батька, тато був алкоголіком..." – розповів Барських.

Макс Барських та Раміна Есхакзай

Макс Барських та Раміна Есхакзай

Скріншот з відео

Крім того, співак додав, що у його батька були найскладніші операції, після яких йому було суворо заборонено вживати алкоголь. Однак його вистачало на два тижні. До речі, Барських не спілкувався з батьком 11 років і вперше вони зустрілися на зйомках кліпу на його пісню "Февраль". У 2018 році чоловік помер.

Макс Барських та його батько

Макс Барських та його батько

Фото: m.infox.ru

"Між мною та моїм батьком була велика прірва довжиною в нескінченну кількість років. Сказати, що ми були дуже сильно близькі? Я тоді збрешу. Дуже дивний момент і дуже емоційний був на зйомках кліпу на пісню "Февраль". Коли батько приїхав, ми зустрілися вперше за багато років. Я тоді відчув дуже сильний емоційний дискомфорт, я після зйомок вийшов і з мене просто лилися сльози... Мені було дуже боляче, коли батько помер. Але я намагаюся думки про це, як про наступний етап, який повинна прожити душа", – підсумував співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Ріта Дакота зізнавалася, що найбільшим страхом в житті для неї був батько, адже він постійно пив, через що ставав агресивним.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Макс Барських
Місце
Україна
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