Багатьом не сподобається: популярний лоукост зробив несподівану пропозицію

Директор популярного лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитися від бізнес-класу на рейсах до п'яти годин.

За його словами, це стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату. Про це пише Forbes.

delo.ua

"Бізнес-клас треба скасувати. Через пасажирів бізнес-класів обсяги викидів вуглекислого газу вдвічі більше в порівнянні з пасажирами економ-класу", - зазначив він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, виявлена серйозна небезпека для пасажирів через ручну поклажу в літаках. Мандрівники можуть постраждати від шахраїв. Так, все частіше авіакомпанії просять здати її в багаж, в результаті чого їх речі стають "легкою здобиччю" для злодіїв.

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