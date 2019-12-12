"Ба*дерівці кінчені": Полякова розповіла про огидні приниження в Росії

Популярна співачка Оля Полякова розповіла, що в Росії після початку війни на Донбасі принижували українських зірок.

В інтерв'ю Дмитру Гордону вона згадала, в який момент вирішила більше не їздити з гастролями до РФ (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Полякова розповіла про концертах в РФ

"Це був абсолютно свідомий вибір. Ми ще їздили туди спочатку, тому що якось ще тоді "їздилося". Але це вже було дуже важко. Це було некомфортно, були жахливі розмови. З ними неможливо було спілкуватися. Всі жахи, які у них були на телебаченні про розіпнутих хлопчиків, про зґвалтованих жінок, це все говорилося. "Ви ж кінчені ба*дерівці, ви ж там з глузду з'їхали. Що ви робите!" – згадала артистка.

Оля Полякова розповіла про пропаганду в Росії Кадр з відео

За словами Полякової, росіяни навіть не хотіли слухати доводи про те, що не може в людини статися щось в голові після приходу до армії, щоб ґвалтувати стареньку жінку на очах у здивованої публіки. Співачка також пригадала, як вела після початку війни якусь велику премію з Миколою Басковим.

Оля Полякова в гостях у Дмитра Гордона Кадр з відео

"Прямо на сцені зневажливе ставлення до тебе, як до вихідця з України. Пам'ятаю, що у мене порвалися колготки, а він каже: "Ви зараз всі будете в драних колготках до нас їздити". Це було огидно. Це Коля сказав, вони люблять пожартувати, принижуючи когось. В якийсь момент ми сіли й вирішили, що більше їздити туди не будемо, а почнемо розвивати кар'єру в Україні, що для нас це стало абсолютно етично неможливо", – підсумувала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Гордону співачка розкритикувала російських зірок, які їздять до України з гастролями. Вона заявили, що артисти навіть не підключають шнури, щоб правдоподібніше імітувати спів під фонограму.

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