"Сльози на очах!" Backstreet Boys підірвали мережу виконанням легендарного хіта

Знаменитий поп-гурт 90-х Backstreet Boys потішив шанувальників несподіваним виконанням свого хіта I Want It That Way.

Так, відповідний ролик був опублікований на фанатській сторінці колективу у Facebook. Зазначимо, що попри те, що артисти зараз знаходяться в різних куточках Америки на карантині у зв'язку з пандемією коронавірусу – вони знайшли спосіб об'єднається. Кожен з учасників бойз-бенду записав зі свого будинку уривок пісні, і з цього змонтували кліп (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Гурт Backstreet Boys

Менш ніж за добу публікація набрала 344 тисячі лайків і 77 тисяч коментарів. Шанувальники гурту заявили, що це відео "зробило їхній день", а також "змусило плакати від щастя".

Гурт Backstreet Boys

Гурт Backstreet Boys

"О, мій Бог! Це найкраще, що трапилося зі мною сьогодні. Просто зробили мій день", "Сльози на моїх очах... Дуже дякую. Багато спогадів з дитинства прийшло мені в голову. Бережіть себе", "Так круто! Я завжди любив чути, як ви співаєте. Дякую за це задоволення", "Ви потрапили прямо в серце! Слухати вас та ваші прекрасні пісні – все одно, що повертатися на якусь мить в минуле", – написали люди.

OBOZREVATEL також публікує оригінальну версію кліпу на пісню I Want It That Way для порівняння

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця вокального шоу "Голос країни-10" Ася Хорошун вразила мережу виконанням хіта гурту Бумбокс під назвою "Люди".

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.