"Бабуся запалює": мережу вразило відео з танцюючою Пугачовою

У мережі з'явилося відео з танцюючою 69-річною російською співачкою Аллою Пугачовою. Так, в білосніжному вбранні вона, разом зі своєю донькою Єлизаветою Галкіноїю, відривалася під композицію "Mambo Italiano".

Зазначимо, що поряд з Пугачовою була і її старша дочка Крістіна Орбакайте, а також величезна кількість охорони. Ролик розмістили на сторінці Лізи Галкіної в Instagram.

Алла Пугачова politeka.net

"З якою матусею? З бабусею. І то, навіть не рідною", "Господи! А охоронців то скільки! Кого хоч охороняють?", "Бабуся запалює", "Охорони, як у Путіна", "Щасливі", "Які всі чудові, світлі і позитивні", - пишуть в коментарях до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через гучний концерту Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. У першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютило публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення в її адресу тільки посилиться.

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