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4 червня • оновлено в 10:20
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Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото

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Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в ефектному боді, яке відмінно підкреслило її пишні груди. Свій образ Астаф'єва доповнила колготами в сітку і високими чобітьми-ботфортами.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва

Спокуслива Даша Астаф'єва

Фото: instagram/da_astafieva

Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки, і засипали її компліментами.

"Вау, сексі", "Богиня", "Дуже красива", "Дашо, ти космос", – написали люди.

Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото
Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото
Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото
Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва

Спокуслива Даша Астаф'єва

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва засвітила пишні груди

Даша Астаф'єва засвітила пишні груди

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва поділилася відвертими фото, на яких вона позувала оголеною.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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