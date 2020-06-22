Астаф'єва показала ідеальне тіло в купальнику. Фото
Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантними знімками.
Так, них зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
Даша Астаф'єва (Instagram-акаунт – Даші Астаф'євої)
Даша Астаф'єва (Instagram-акаунт – Даші Астаф'євої)
Даша Астаф'єва (Instagram-акаунт – Даші Астаф'євої)
Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Астаф'євої та засипали її компліментами.
Астаф'єва показала ідеальне тіло в купальнику. Фото
Астаф'єва показала ідеальне тіло в купальнику. Фото
Астаф'єва показала ідеальне тіло в купальнику. Фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва ділилася з шанувальниками відвертими фото, на яких позувала повністю голою.