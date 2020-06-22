Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Так, них зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Даша Астаф'єва (Instagram-акаунт – Даші Астаф'євої)

Даша Астаф'єва (Instagram-акаунт – Даші Астаф'євої)

Даша Астаф'єва (Instagram-акаунт – Даші Астаф'євої)

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Астаф'євої та засипали її компліментами.

Астаф'єва показала ідеальне тіло в купальнику. Фото

Астаф'єва показала ідеальне тіло в купальнику. Фото

Астаф'єва показала ідеальне тіло в купальнику. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва ділилася з шанувальниками відвертими фото, на яких позувала повністю голою.