Ассоль з кліпу "Алые паруса" побореться за Євробачення: як змінилася дівчинка

Співачка Катерина Гуменюк, яка в дитинстві прославилася в Україні як Ассоль, побореться за право представляти країну на пісенному конкурсі Євробачення-2020.
Так, артистку запам'ятали завдяки першому кліпу на пісню "Алые паруса" – він вийшов, коли дівчинці було сім років. Про те, як змінилася Ассоль за цей час – далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Катерина Гуменюк
Катерина Гуменюк почала займатися вокалом у віці трьох років, а в п'ять уже вийшла на велику сцену під псевдонімом Ассоль. Її перший відеокліп був знятий на пісню "Алые паруса". У 2000 році у юної співачки вийшов однойменний студійний альбом, а через рік – відбулася концертна програма "Зірка Ассоль". У 2008 році Ассоль випустила черговий альбом "О тебе". Після цього вона взяла паузу на кілька років, щоб приділити більше уваги навчанню в Лондоні.
Катерина Гуменюк (Ассоль)
Скріншот з відео
Катерина Гуменюк (Ассоль)
Фото: uznayvse.ru
Катерина Гуменюк (Ассоль)
Фото: kp.ua
Катерина Гуменюк (Ассоль)
Фото: uznayvse.ru
Катерина Гуменюк (Ассоль) – "О тебе"
Фото: uznayvse.ru
У 2016 році Катя взяла участь в шостому сезоні шоу "Голос країни" і дійшла до півфіналу, голосно заявивши про своє повернення.
Катерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6"
Фото: tv.ua
Катерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6"
Фото: glamurchik.tochka.net
У вересні 2019 співачка вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненко. А також в кінці жовтня, після дворічної перерви, Катерина знову повернулася на музичну сцену. Вона виступила в фіналі проєкту "Танці з зірками" і перезапустила свою творчість – стала Assol.
Катерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками"
Скріншот з відео
Катерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками"
Скріншот з відео
Нагадаємо: нещодавно співачка представила свою пісню "Save it", з якою вона виступить під час Нацвідбору на Євробачення. Катерина також розповіла, у чому ідея треку. Однак користувачі мережі зацькували зірку за те, що вона давала коментар з приводу цього російською мовою.
Катерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Катерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Катерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Катерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Катерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Україні назвали імена всіх учасників Національного відбору на Євробачення-2020. Так, за право представляти Україну на конкурсі змагатимуться 16 виконавців.
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