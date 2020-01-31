Ассоль з кліпу "Алые паруса" побореться за Євробачення: як змінилася дівчинка

Співачка Катерина Гуменюк, яка в дитинстві прославилася в Україні як Ассоль, побореться за право представляти країну на пісенному конкурсі Євробачення-2020.

Так, артистку запам'ятали завдяки першому кліпу на пісню "Алые паруса" – він вийшов, коли дівчинці було сім років. Про те, як змінилася Ассоль за цей час – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Катерина Гуменюк

Катерина Гуменюк почала займатися вокалом у віці трьох років, а в п'ять уже вийшла на велику сцену під псевдонімом Ассоль. Її перший відеокліп був знятий на пісню "Алые паруса". У 2000 році у юної співачки вийшов однойменний студійний альбом, а через рік – відбулася концертна програма "Зірка Ассоль". У 2008 році Ассоль випустила черговий альбом "О тебе". Після цього вона взяла паузу на кілька років, щоб приділити більше уваги навчанню в Лондоні.

Катерина Гуменюк (Ассоль) Скріншот з відео

Катерина Гуменюк (Ассоль) Фото: uznayvse.ru

Катерина Гуменюк (Ассоль) Фото: kp.ua

Катерина Гуменюк (Ассоль) Фото: uznayvse.ru

Катерина Гуменюк (Ассоль) – "О тебе" Фото: uznayvse.ru

У 2016 році Катя взяла участь в шостому сезоні шоу "Голос країни" і дійшла до півфіналу, голосно заявивши про своє повернення.

Катерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6" Фото: tv.ua

Катерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6" Фото: glamurchik.tochka.net

У вересні 2019 співачка вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненко. А також в кінці жовтня, після дворічної перерви, Катерина знову повернулася на музичну сцену. Вона виступила в фіналі проєкту "Танці з зірками" і перезапустила свою творчість – стала Assol.

Катерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками" Скріншот з відео

Катерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками" Скріншот з відео

Нагадаємо: нещодавно співачка представила свою пісню "Save it", з якою вона виступить під час Нацвідбору на Євробачення. Катерина також розповіла, у чому ідея треку. Однак користувачі мережі зацькували зірку за те, що вона давала коментар з приводу цього російською мовою.

Катерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Катерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Катерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Катерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Катерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Україні назвали імена всіх учасників Національного відбору на Євробачення-2020. Так, за право представляти Україну на конкурсі змагатимуться 16 виконавців.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.