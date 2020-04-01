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1 квітня • оновлено в 14:02
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Асмус висловилася про скандальну порно-сцену у фільмі "Текст"

2.7т
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Російська актриса Христина Асмус, яка днями вразила прихильників несподіваною витівкою, розповіла про скандальну порно-сценe у фільмі "Текст".

Про те, як знімали фільм вона повідомила в інтерв'ю каналу "PEOPLETALK" на Youtube.

"Секс був справжнім": Асмус висловилася про скандальну порно-сцену у фільмі "Текст"

Скріншот з відео

"Ролі з романтичними лініями або інтимного плану можуть бути. Секс - це частина нашого життя. Ми сперечалися про те, чи потрібна ця сцена, чи не потрібна. Для мене сцена сексу була випробуванням, мені було дуже важко. Я не така людина, яка може роздягнутися, мені було складно. Але стояло питання: або я знімаюся, або інша актриса. Режисер дав завдання, зробити секс чесним і фізіологічним, без збудованих кадрів і перекриттів тінями. Зате всі запевняють, що секс був справжнім. Ви зійшли з розуму! Ми і народжуємо по-справжньому, і вбивають нас по-справжньому. Я не буду розкривати секрети зйомки сексуальних сцен, але вони існують", - повідомила Асмус.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Крістіна Асмус
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