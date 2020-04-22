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22 квітня • оновлено в 08:29
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Асмус розлютила мережу жартом про вагітність

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Російська актриса Христина Асмус пожартувала про свою вагітність і нарвалася на критику в мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотографію, на якій позує в широкій футболці й притримує руками кругленький живіт.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

"Довго не хотіла говорити. Боялася пристріту. Викладала старі фото. Але так не терпілося поділитися радісною новиною. Розповісти подробиці про прекрасну й зовсім несподівану для мене і моєї сім'ї подію. Про те, як життя знову поділилася на "до" і "після" . Про нові відчуття, які зі мною відбуваються. Про інший розпорядок дня. І як це незвично і важко в період самоізоляції. Навіть не знаю з чого почати... Я така щаслива! Я... я... Я знімаюся в новому серіалі. За сюжетом я граю вагітну", – написала під знімком Асмус.

Примітно, що даний пост викликав обурення в мережі. Шанувальники не оцінили жарт:

"Як мене дратують такі пости. Це реально смішно?", "З такими подіями не жартують", "Не знають, як до своїх ролей увагу привернути".

Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність
Асмус розлютила мережу жартом про вагітність

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус зізналася, що після нового інтерв'ю зіткнулася з жорсткою критикою в мережі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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