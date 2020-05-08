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8 травня • оновлено в 13:32
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Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику

4.3т
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Російська актриса Христина Асмус викликала бурхливі обговорення в мережі новим відео, на якому показала дивний танець у купальнику.

Відповідний ролик знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

У кадрі Христина в купальнику й білій шубі танцює на камеру. Крім того, на відео помітний животик. Таким чином актриса анонсувала нову серію серіалу, в якому грає вагітну.

Проте поведінку Асмус не оцінили користувачі. У коментарях ролик розкритикувало багато шанувальників.

"Але ж нормальною була. Відписуюся від цієї шизофренії", "А куди поділася скромна Асмус?", "Куди котяться люди", "Ненормальна", – писали підписники.

Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику
Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику
Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику
Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику
Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику
Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику
Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус зізналася, що після нового інтерв'ю зіткнулася з жорсткою критикою в мережі.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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