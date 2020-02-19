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19 лютого • оновлено в 09:34
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Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

2.1т
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Російська актриса Христина Асмус оголилася на новій фотографії.

Пікантним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

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Так, на новій чорно-білій фотографії Христина позує повністю голою, стоячи під струменями води. Голі груди зірка прикрила руками.

Примітно, що пікантну публікацію Асмус супроводила безліччю хештегів. Очевидно, передбачаючи негативні коментарі підписників.

Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

Більшість шанувальників оцінили гумор зірки:

Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

Втім, були і ті, кого обурив відвертий знімок Христини:

Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через серію дивних знімків.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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