Асмус повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

Російська актриса Христина Асмус оголилася на новій фотографії.

Пікантним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, на новій чорно-білій фотографії Христина позує повністю голою, стоячи під струменями води. Голі груди зірка прикрила руками.

Примітно, що пікантну публікацію Асмус супроводила безліччю хештегів. Очевидно, передбачаючи негативні коментарі підписників.

Більшість шанувальників оцінили гумор зірки:

Втім, були і ті, кого обурив відвертий знімок Христини:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через серію дивних знімків.

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