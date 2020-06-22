Російська актриса Христина Асмус і комік Гарік Харламов повідомили про розлучення через 8 років шлюбу.

За словами артистів, це не було раптове рішення – вони прийшли до цього свідомо і поступово. Про це зірки написали на особистих сторінках в Instagram.

"Вісім років в шлюбі. Довела мужика... Вибачте, не втрималася. На жаль, ми теж в тренді. Ми розлучаємося з Гаріком Харламовим. Це не хайп", – написала Асмус.

Асмус і Харламов розлучаються Instagram Христини Асмус

Вона також додала, що вони прийняли і сформулювали це рішення давно і спільно. Про розлучення пара заговорила близько року тому.

"Я хочу відразу прояснити ситуацію. Що ні фільм "Текст", ні самоізоляція, ні хтось третій в цьому не винен. Це рішення не спонтанне. Ми розлучаємося без бруду, з великою повагою один до одного. І я зараз переповнена вдячністю і великою людською любов'ю. У будь-якому випадку це болісний процес і я прошу вас віднестися з розумінням до нашого рішення", – додала актриса.

Асмус і Харламов розлучаються: зірки пояснили своє рішення Instagram Христини Асмус

Харламов, в свою чергу, зазначив, що це були прекрасні вісім років спільного життя і вони з Христиною спробують зберегти дружні стосунки заради їхньої спільної 6-річної дочки Анастасії.

Харламов повідомив про розлучення з Асмус Instagram Гаріка Харламова

"Вісім років тому у нас почалися стосунки... Хороша цифра 8. Знак безкінечності. Але на Землі немає нічого нескінченного. І ми, на жаль, не виняток. Наш шлях з Христиною не закінчується, а переходить в іншу стадію. В якій, я сподіваюся, завжди буде місце дружбі і повазі. Так, ми розлучаємося. Але ми безумовно залишаємося люблячими батьками прекрасної дочки", – висловився комік.

Асмус і Харламов розлучаються: зірки пояснили своє рішення Instagram Гаріка Харламова

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