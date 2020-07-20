Український гурт "Антитіла" оскандалився кліпом на нову пісню "Кіно". Так, користувачі мережі звинуватили музикантів у використанні окультних символів в ролику, а також вказали на політичний підтекст в ньому.

OBOZREVATEL зібрав реакцію людей і пропонує докладніше дізнатися, що саме збентежило їх в сюжеті кліпу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Користувачі помітили, що на одному з останніх кадрів відеокліпу "Кіно", головний герой приповзає до закопаних в пісок голів і падає біля них, утворюючи таким чином фігуру перевернутої п'ятикутної зірки (здавна це вважається демонічним символом). Все підсилює наступний кадр, в якому на сцену виходять актори в образі темних сил.

"Антитіла" оскандалились в мережі через новий кліп: фанати засудили за політику та окультизм

"Нічого не нагадує знак, який утворює головний герой, коли падає біля голів? Це ж перевернута зірка, пентаграма. П'ять вершин (руки та ноги), і остання вершина біля голів. Ще одне підтвердження того, що в сумі п'ять голів, виходить він ліг у формі зірки догори ногами... І кінцівка як прихід темного, антихриста, війни, вже після того, як клоун лягає вниз головою розправляючи руки. Антитіла якісь антихристи", – написав один з користувачів.

"Антитіла" оскандалились в мережі через новий кліп: фанати засудили за політику та окультизм

"Антитіла" оскандалились в мережі через новий кліп: фанати засудили за політику та окультизм

Інший же користувач розгледів у відео прямий політичний натяк. Він заявив, що голови в піску – це попередні президенти України, крім Віктора Януковича, який втік з країни у 2014 році. А також порівняв головного героя кліпу з теперішнім президентом Володимиром Зеленським.

"Антитіла" оскандалились в мережі через новий кліп: фанати засудили за політику та окультизм

"А ви не думали, що голови в піску – це Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко? Віктор Янукович же втік, і лопата його чекає. А клоун ще при владі, лежить біля голів, але його ще не закопали", – написав він.

"Антитіла" оскандалились в мережі через новий кліп: фанати засудили за політику та окультизм

Хтось, навпаки, вважає, що цирк та історія з ослом – це пряма аналогія з президентом Володимиром Зеленським та нинішньою ситуацією в країні.

"Антитіла" оскандалились в мережі через новий кліп: фанати засудили за політику та окультизм

"Божевільний капелюшник верхом на віслюку тримає перед його мордою смачну морквину. Це просто геніально. В одній картинці все про останні вибори", "Мені театр схожий на передвиборчий період України, а ходіння по пустелях – на післявиборчий", – написали люди.

"Антитіла" оскандалились в мережі через новий кліп: фанати засудили за політику та окультизм

До речі, попри на те, що в коментарях до відеоролика триває бурхливе обговорення, самі музиканти ніяк не коментують сюжет кліпу, акцентуючи увагу тільки на те, що він дійсно насичений метафорами та прихованими знаками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група "Антитіла" стала переможцем у номінації "Найкращий рок-гурт 2020" в рамках престижної музичної премії YUNA.