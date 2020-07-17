Анна Трінчер здивувала мережу провокативним відео з MARUV

Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер зняла зі співачкою MARUV провокативне відео, яке спантеличило фанів акторки.

У ролику, опублікованому в Instagram-акаунті Трінчер, дівчата грають в гру. У позі для віджимань вони збирають ротом цукерки з підлоги. У кінці відео зірки нахиляються одне до одного, ніби збираються поцілуватися (відео дивіться нижче).

"Уххх, жарко. Як вам наше відео з MARUV?" – спитала Трінчер у своїх шанувальників.

Проте користувачі соцмережі не до кінця оцінили такий контент. Дехто з підписників був у захваті, а дехто розкритикував акторку, відзначивши, що такий образ їй не личить.

"На перший погляд – беззмістовне. Поясніть, будь ласка, його сенс, щоб більш адекватна реакція була", "Вас же малі дівчатка дивляться", "Це бомба! У цьому відео нічого поганого не бачу", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram Анна Трінчер

Скриншот коментарів Instagram Анна Трінчер

Скриншот коментарів Instagram Анна Трінчер

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2020 року стало відомо про розрив Анни Трінчер та Богдана Осадчука. Вони зустрічалися два роки.