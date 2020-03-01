Анна Семенович відзначає день народження: гарячі фото екс-солістки "Блестящих"

Російська фігуристка, співачка, актриса, колишня солістка гурту "Блестящие" 1 березня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 40 років.

Завдяки яскравій зовнішності Анна Семенович вважається однією з найсексуальніших зірок російського шоу-бізнесу. У ювілей артистки OBOZREVATEL пропонує поглянути на найгарячіші фото знаменитості та дізнатися, як вона виглядала в молодості (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович народилася 1 березня 1980 року в Москві.

До початку її музичної кар'єри Семенович була відома як талановита фігуристка: вона неодноразово завойовувала призові місця на міжнародних змаганнях. А пара Анна Семенович – Роман Костомаров вважалася другим за силою дуетом у Росії.

Анна Семенович у молодості була відома як талановита фігуристка art-assorty.ru

Однак через серйозну травму Анна Семенович була змушена залишити фігурне катання.

Завершивши спортивну кар'єру, Анна вирішила спробувати себе в музиці. Так, у 2000-х Семенович була зіркою гуртів "Ангелы Чарли" і "Блестящие". Також вона популярна як актриса і телеведуча.

Анна Семенович у молодості 24smi.org

Анна Семенович у гурті "Блестящие" 24smi.org

Маюючи неординарну зовнішність і великий бюст (п'ятий з половиною розмір), Анна Семенович неодноразово знімалася для чоловічих журналів.

У листопаді 2019 року в програмі "Секрет на мільйон" Семенович зізналася, що хвора на гігантомастію, через що її бюст одного разу зріс до 9-го розміру, ставши вкрай болісним для неї. Вона навіть перенесла операцію по зменшенню грудей на чотири розміри, проте ріст бюста після цього не припинився.

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович instagram.com/ann_semenovich

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