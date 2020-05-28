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28 травня • оновлено в 21:12
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Анна Сєдокова розкрила секрет розкішної фігури

1.3т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, розкрила секрет своєї розкішної фігури.

Так, за словами зірки, тримати себе в формі їй допомагає спеціальна дієта та спорт. Про це Сєдокова розповів ц своїх Instagram-сторіз.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Я дотримуюся інтервального голодування: відмовляюся від їжі на 20 годин, а потім їм у відведені для цього чотири години. Результат – мінус три кілограми за місяць, приємне втрачене відчуття голоду. Виявилося, життя без сніданку існує... Також для підтримки фігури я бігаю, роблю вправи: планка і вакуум", – розповіла співачка.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

Сєдокова зазначила, що важить зараз 65 кілограмів при зрості 172 сантиметри. Вона додала, що планує скинути ще п'ять кілограмів.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова також підтвердила той факт, що робить уколи краси.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Я дуже хочу бути сексуальною навіть в старості й своїми мімічними зморшками не сильно дорожу" – підсумувала вона.

Анна Сєдокова розкрила секрет розкішної фігури

Фото: instagram/annasedokova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Сєдокова засвітила великі груди в білизні на вулиці.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анна Сєдокова
Теги
шоу-бизнес шоу
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