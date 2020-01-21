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21 січня • оновлено в 03:57
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Анна Сєдокова показала голі груди на камеру: пікантне фото

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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, засвітила голі груди на пікантному знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одних лише трусах і подовженому піджаку.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Ніколи не пізно стати тим, ким ти міг би бути", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова показала голі груди

Анна Сєдокова показала голі груди

Фото: instagram/annasedokova

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки і засипали її компліментами.

Анна Сєдокова показала голі груди на камеру: пікантне фото
Анна Сєдокова показала голі груди на камеру: пікантне фото
Анна Сєдокова показала голі груди на камеру: пікантне фото
Анна Сєдокова показала голі груди на камеру: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова повністю гола

Анна Сєдокова повністю гола

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анна Сєдокова
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