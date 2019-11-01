Ані Лорак відверто про скандали з Муратом: Дочка була свідком сварок

Українська співачка Ані Лорак емоційно прокоментувала скандальне розлучення з екс-чоловіком, заявивши, що їх 8-річна донька була присутня при сварках.

Співачка довго зберігала мовчання щодо своїх відносин з Муратом Налчаджиоглу і ігнорувала всі питання про їх розставання. Однак нещодавно зірка дала відверте інтерв'ю журналу ОК!, в якому розповіла подробиці розриву.

Ані Лорак і Мурат з дочкою Інстаграм Ані Лорак

За словами Лорак, останнім часом Мурат став неналежно до неї ставитися:

"Я розчарувалася в близькій людині. Ще нещодавно я вірила і знала, що у мене поруч надійне плече. Потім, завжди є вибір, коли людина приходить до тями і каже "вибач". Просте слово - і ти розумієш, що тут два виходи: або ти прощаєш і знову придумуєш собі ілюзію і живеш в ній, або ти говориш: "Ні, я не готова, тому що я заслуговую більшого".

Ані Лорак і Мурат Інстаграм Ані Лорак

Ані зізнається, що спочатку намагалася врятувати шлюб, але, коли зрозуміла, що 8-річна донька регулярно спостерігає сварки між батьками, вирішила поставити крапку.

"Я розповіла Софії, що у дорослих бувають такі ситуації, що вони живуть разом, а потім виходить, що вони не збігаються в якихось важливих речах, характерах, ще в чомусь. До того ж вона була свідком наших скандалів, з'ясування відносин ".

Ані Лорак і Мурат Інстаграм Ані Лорак

Співачка відзначає, що Мурат практично не брав участі у вихованні Софії і весь час дівчинка проводила з нею.

"За великим рахунком мій колишній чоловік і так мало брав участь у її вихованні, у неї немає таких спогадів, що він прямо весь час був поруч з нею. Папа був як гість на святі - сьогодні він так і продовжує з'являтися".

Ані Лорак з донькою Інстаграм Ані Лорак

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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