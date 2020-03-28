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29 березня • оновлено в 02:29
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Ані Лорак одягла весільну сукню, здивувавши фанатів. Свіжі фото

1.6т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе та працює в Москві, здивувала шанувальників, примірявши довгу білу сукню.

"Весільний" образ артистка показала на своїй сторінці в Instagram 28 березня. Вона позувала у вбранні з прозорою верхньою частиною, яка обігравала переплетення безлічі маленьких квіток.

Ані Лорак одягла весільну сукню, здивувавши фанатів. Свіжі фото

instagram.com/anilorak

Свій лук співачка доповнила тілесними туфлями на шпильці, довгими срібними сережками й акуратною укладкою.

Ані Лорак одягла весільну сукню, здивувавши фанатів. Свіжі фото

instagram.com/anilorak

Фоловери Ані Лорак захопилися її зовнішнім виглядом. Деякі жартома запитали, чи не зібралася вона заміж.

Ані Лорак одягла весільну сукню, здивувавши фанатів. Свіжі фото

instagram.com/anilorak

Ані Лорак одягла весільну сукню, здивувавши фанатів. Свіжі фото

instagram.com/anilorak

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який повинен був представляти Естонію на Євробаченні-2020.

Вона також показала раритетне відео. На ньому їй всього 15 років і вона займається вокалом.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес Краса Стиль фотографии Instagram
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