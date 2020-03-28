Ані Лорак одягла весільну сукню, здивувавши фанатів. Свіжі фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе та працює в Москві, здивувала шанувальників, примірявши довгу білу сукню.

"Весільний" образ артистка показала на своїй сторінці в Instagram 28 березня. Вона позувала у вбранні з прозорою верхньою частиною, яка обігравала переплетення безлічі маленьких квіток.

instagram.com/anilorak

Свій лук співачка доповнила тілесними туфлями на шпильці, довгими срібними сережками й акуратною укладкою.

instagram.com/anilorak

Фоловери Ані Лорак захопилися її зовнішнім виглядом. Деякі жартома запитали, чи не зібралася вона заміж.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який повинен був представляти Естонію на Євробаченні-2020.

Вона також показала раритетне відео. На ньому їй всього 15 років і вона займається вокалом.

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