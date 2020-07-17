Ангела Меркель відзначає 66-річчя: 10 фото, на яких канцлера Німеччини не впізнати

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 17 липня відзначає свій день народження. Так, їй виповнюється 66 років.

Ангела Меркель не раз очолювала рейтинг найвпливовіших жінок світу за версією Forbes, її часто називають "новою залізною леді" Європи. До дня народження політика OBOZREVATEL вирішив показати архівні її фото, щоб згадати ту Ангелу Меркель, про яку зараз мало хто пам'ятає.

Ангела Меркель у юності Time

Ангела Меркель, 1996 год Getty Images

Міністр з охорони навколишнього середовища Ангела Меркель з візитом на ЧАЕС, лютий 1996 року Getty Images

Ангела Меркель випиває з виборцями в Дюссельдорфі, 1999 рік Getty Images

Портрет Ангели Меркель – міністра у справах жінок і молоді, 1991 рік Getty Images

Ангела Меркель з візитом до дитячого будинку під час своєї виборчої кампанії в бундестаг, 3 листопада 1990 року Getty Images

Ангела Меркель і її чоловік Йоахім Зауер в кінотеатрі в Берліні, 7 листопада 1999 року Getty Images

Ангела Меркель і прем'єр-міністр Норвегії в театрі Осло, 2008 рік Getty Images

Ангела Меркель і її чоловік Йоахім Зауер на канікулах в Італії, 11 квітня 2006 року Getty Images

Ангела Меркель з 1991 по 2014 рік Pinterest

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" має бути добудований.