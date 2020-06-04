Анджеліні Джолі – 45: які трагедії пережила зірка на шляху до слави

У четвер, 4 червня 2020 року голлівудській зірці Анджеліні Джолі виповнилося 45 років.

Анджеліна Джолі – одна з найвідоміших актрис світу, володарка "Оскара" і "Золотого глобуса", секс-символ і найкрасивіша жінка світу за версією всесвітніх таблоїдів. Доля актриси не завжди була такою безхмарною: в юності Анджеліну переслідувала думка покінчити з собою. OBOZREVATEL вирішив згадати, які трагедії довелося пережити актрисі на шляху до слави.

Анджеліна Джолі UAinfo

Дитинство Енджі

Анджеліна Джолі народилася 4 червня 1974 року в родині акторів, де часто виникали сварки на грунті зрад батька. Коли дівчинці був рік, батьки оформили розлучення.

Анджеліна завжди відчувала потяг до акторської майстерності і її кар'єра почалася вже в 7 років зі зйомок в епізоді фільму "У пошуках виходу". Вона навчалася в кіношколі Лі Страсберга, у 14 років вже виступала на подіумі і знялася в кліпах Rolling Stones і Ленні Кравіца, а в 16 років почала виступати в театрі.

Юна Анджеліна Джолі dosegn.org

Бісексуальність, наркотики і психологічні проблеми

У підлітковому віці у Джолі почав суттєво змінюватися психоемоційний стан – Анджеліна, яка завжди росла замкнутою дитиною через проблеми в сім'ї, почала наносити на своє тіло порізи ножем, а одного разу ледве не померла, зачепивши важливу артерію.

Анджеліна Джолі dosegn.org

Це "протверезило" молоду актрису і послужило поштовхом для переосмислення життя. Дівчина стала багато читати, намагаючись розібратися в собі. Пізніше Анджеліну наздогнала інша проблема: вона прийняла для себе важливе рішення почати модельну кар'єру і стала посилено худнути, що привело її до діагнозу анорексія, з якої Джолі боролася тривалий час.

Анджеліна Джолі зараз

Крім цього, молода Анджеліна Джолі – володарка вибухового і впертого характеру – всіляко намагалася демонструвати "дорослість": в досить юному віці вона привела в будинок чоловіка і представила матері, як свого цивільного чоловіка.

Анджеліна Джолі dosegn.org

Мати Анджеліни не стала заперечувати – навпаки, постаралася підтримати її. Після цього майбутня зірка спробувала спокусити коханого своєї мами, що призвело до "смертельної" образи на дочку. У той момент сім'я відмовилася від Джолі і вона почала вживати наркотики.

Анджеліна Джолі в юності dosegn.org

Ще більше скандалів навколо особистого життя підігрівали висловлювання Джолі про свою бісексуальність. Найвідомішим став роман актриси зі своєю партнеркою по фільму "Помилковий вогонь" Дженні Шиміцу, котра має американо-японське походження.

Зі стану, близького до суїциду, Анджеліну витягнув її старший брат, який закінчив навчання в кіношколі і запропонував сестрі брати участь в своїх проектах. В черговий раз Енджі зрозуміла, що її покликання – кіно.

Анджеліна Джолі з братом Shtuki-Druki

Анджеліна Джолі Shtuki-Druki

Пік слави і онкологія

Оглушлива слава наздогнала актрису після виходу фільму "Містер і місіс Сміт" у 2005 році. На знімальному майданчику вона познайомилася з Бредом Піттом, а незабаром пара оголосила про заручини. Перед цим Пітт розірвав свої минулі стосунки з Дженіфер Еністон. Любовна історія головних акторів тільки підігріла інтерес глядачів до стрічки.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт Shtuki-Druki

У 2007 році померла мати Джолі від раку яєчників, від тієї ж хвороби, що й бабуся актриси. Здавши необхідні аналізи, лікарі діагностували злоякісний ген, що може викликати онкологію і у голлівудської зірки. Анджеліна Джолі впала в депресію, довгий час страждала від панічних атак, а в 2013 році прийняла рішення видалити молочні залози і яєчники.

Анджеліна Джолі зараз

Цікаво, Анджеліна Джолі є однією з найбільш татуйованих знаменитостей, на її тілі налічується близько 20-ти татуювань.

Анджеліна Джолі зараз

Анджеліна Джолі з дітьми

Анджеліна Джолі зараз

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