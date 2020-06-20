Анджеліна Джолі назвала причину розлучення з Бредом Піттом

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розкрила причину розлучення з Бредом Піттом.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналу Vogue. За словами Джолі, вона зважилася на такий крок заради благополуччя своїх дітей.

"Я пішла від нього заради благополуччя моєї сім'ї. Це рішення було правильним. Я все ще зосереджена на загоєнні ран моїх дітей. Деякі скористалися моїм мовчанням, тому діти бачать брехню про себе в ЗМІ, але я їм нагадую, що вони знають свою правду і себе справжніх. Ці шестеро – дуже сміливі, дуже сильні молоді люди", – сказала актриса.

Анджеліна Джолі

Нагадаємо: Бред Пітт і Анджеліна Джолі одружилися у 2014 році, а у 2019-му вже розірвали шлюб. Зіркова пара виховує шістьох дітей: 18-річного Меддокса, 16-річного Пакса, 15-річну Захару, 12-річну Шайло й 11-річних Нокса і Вів'єн Джолі-Пітт.

Анджеліна Джолі з дітьми

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після гучного розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман з духовною цілителькою і дизайнеркою ювелірних виробів Сет Харі Халсою.