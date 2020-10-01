Андре Тан назвав головні антитренди осені 2020

Український дизайнер Андре Тан назвав антитрендові речі для жінок, котрі не варто носити восени 2020 року.

Фешн-порадами експерт поділився на своїй сторінці в Instagram. За його словами, завжди потрібно експериментувати в стилі, але й потрібно знати, які речі можуть зіпсувати образ (фото дивіться нижче).

Плаття з басками

Баска завжди надавала фігурі апетитну форму. Натомість модельєр запропонував сукні прямого і вільного крою, а також сукні-футляри, які є актуальними восени 2020 року.

Обтислі худі

Андре Тан порадив обирати подовжене худі з капюшоном та об'ємного силуету. Ця річ допоможе зібрати велику кількість багатошарових образів.

Спідниця-плісе

Якщо ви хочете придбати таку річ, то варто обирати довжину міді та щільну тканину. Також Андре Тан порадив викинути з гардеробу модель з широкою чорною гумкою на поясі.

Чоботи-"місяцеходи"

Таке взуття ідеально підійде для гірськолижних курортів. Але міські образи воно тільки псувати. Краще придбати взуття зі шнурівками. Така пара буде точно незамінною в гардеробі.

Тонкі ремені

Підкреслювати талію вузькими поясами-мотузками більше не актуально. Краще придбати широкий ремінь або з'єднати в одному образі кілька тонких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан дав модні поради жінкам, як виглядати стильно та створювати трендові образи. Фешн-експерт відзначив, що восени 2020 року модно одягати одразу кілька речей зі шкіри.