Андре Тан назвав головні антитренди осені 2020

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Мода
1,0 т.
Названо антитренди осені 2020

Український дизайнер Андре Тан назвав антитрендові речі для жінок, котрі не варто носити восени 2020 року.

Фешн-порадами експерт поділився на своїй сторінці в Instagram. За його словами, завжди потрібно експериментувати в стилі, але й потрібно знати, які речі можуть зіпсувати образ (фото дивіться нижче).

Плаття з басками

Баска завжди надавала фігурі апетитну форму. Натомість модельєр запропонував сукні прямого і вільного крою, а також сукні-футляри, які є актуальними восени 2020 року.

Плаття з басками стало антитрендом.

Обтислі худі

Андре Тан порадив обирати подовжене худі з капюшоном та об'ємного силуету. Ця річ допоможе зібрати велику кількість багатошарових образів.

Облягаючі худі стали антитрендом.

Спідниця-плісе

Якщо ви хочете придбати таку річ, то варто обирати довжину міді та щільну тканину. Також Андре Тан порадив викинути з гардеробу модель з широкою чорною гумкою на поясі.

Не вартно носити спідниці з чорною резинкою.

Чоботи-"місяцеходи"

Таке взуття ідеально підійде для гірськолижних курортів. Але міські образи воно тільки псувати. Краще придбати взуття зі шнурівками. Така пара буде точно незамінною в гардеробі.

Місяцеходи вийшли з моди.

Тонкі ремені

Підкреслювати талію вузькими поясами-мотузками більше не актуально. Краще придбати широкий ремінь або з'єднати в одному образі кілька тонких.

Варто відмовитися від тонких ремінів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан дав модні поради жінкам, як виглядати стильно та створювати трендові образи. Фешн-експерт відзначив, що восени 2020 року модно одягати одразу кілька речей зі шкіри.

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