Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком, виписали з московської лікарні.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За даними інсайдерів, артистка протягом місяця перебувала в клініці "Європейський медичний центр". Зараз вона все ще у важкому стані, проте рідні Заворотнюк повідомили лікарям, що актриса продовжить лікування в іншому медзакладі.

Анастасія Заворотнюк Фото: rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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