Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком, виписали з московської лікарні.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За даними інсайдерів, артистка протягом місяця перебувала в клініці "Європейський медичний центр". Зараз вона все ще у важкому стані, проте рідні Заворотнюк повідомили лікарям, що актриса продовжить лікування в іншому медзакладі.
Анастасія Заворотнюк
Фото: rbc.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.
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