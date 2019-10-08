Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

50.6т Читати матеріал російською

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком, виписали з московської лікарні.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За даними інсайдерів, артистка протягом місяця перебувала в клініці "Європейський медичний центр". Зараз вона все ще у важкому стані, проте рідні Заворотнюк повідомили лікарям, що актриса продовжить лікування в іншому медзакладі.

Новини
"Живу людину ховають": у РФ задумали вдарити по ЗМІ через Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
5
Смішно
4
Цікаво
33
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel