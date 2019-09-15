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16 вересня • оновлено в 02:13
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Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

1.3т Читати матеріал російською

У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка може бути тяжко хвора, є троє дітей: 22-річна Анна, 18-річний Майкл і Міла, якій немає ще й року.

OBOZREVATEL зібрав фотографії нащадків актриси. Варто зазначити, що старших дітей Заворотнюк народила від колишнього чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова. А маленьку Мілу від фігуриста Петра Чернишова.

Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і дітьми

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

Син і донька Заворотнюк від першого шлюбу

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

Донька Заворотнюк і Чернишова

Фото: hellomagazine.com

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Пізніше Заворотнюк звинувачували в тому, що вона не сама народила Мілу, а скористалася послугами сурогатної матері.

Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою Мілою

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

Чоловік Заворотнюк з чоловіком і донькою

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

Анастасія Заворотнюк з донькою Ганною

Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві померла зірка серіалів "Бригада" і "Моя прекрасна няня" Олександра Назарова. Актрисі було 80 років.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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