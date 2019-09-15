Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка може бути тяжко хвора, є троє дітей: 22-річна Анна, 18-річний Майкл і Міла, якій немає ще й року.

OBOZREVATEL зібрав фотографії нащадків актриси. Варто зазначити, що старших дітей Заворотнюк народила від колишнього чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова. А маленьку Мілу від фігуриста Петра Чернишова.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і дітьми Фото: hellomagazine.com

Син і донька Заворотнюк від першого шлюбу Фото: hellomagazine.com

Донька Заворотнюк і Чернишова Фото: hellomagazine.com

Пізніше Заворотнюк звинувачували в тому, що вона не сама народила Мілу, а скористалася послугами сурогатної матері.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою Мілою Фото: hellomagazine.com

Чоловік Заворотнюк з чоловіком і донькою Фото: hellomagazine.com

Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою Фото: hellomagazine.com

Анастасія Заворотнюк з донькою Ганною Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві померла зірка серіалів "Бригада" і "Моя прекрасна няня" Олександра Назарова. Актрисі було 80 років.

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