Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка може бути тяжко хвора, є троє дітей: 22-річна Анна, 18-річний Майкл і Міла, якій немає ще й року.
OBOZREVATEL зібрав фотографії нащадків актриси. Варто зазначити, що старших дітей Заворотнюк народила від колишнього чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова. А маленьку Мілу від фігуриста Петра Чернишова.
Анастасія Заворотнюк з чоловіком і дітьми
Фото: hellomagazine.com
Син і донька Заворотнюк від першого шлюбу
Фото: hellomagazine.com
Донька Заворотнюк і Чернишова
Фото: hellomagazine.com
Пізніше Заворотнюк звинувачували в тому, що вона не сама народила Мілу, а скористалася послугами сурогатної матері.
Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою Мілою
Фото: hellomagazine.com
Чоловік Заворотнюк з чоловіком і донькою
Фото: hellomagazine.com
Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою
Фото: hellomagazine.com
Анастасія Заворотнюк з донькою Ганною
Фото: hellomagazine.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві померла зірка серіалів "Бригада" і "Моя прекрасна няня" Олександра Назарова. Актрисі було 80 років.
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