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26 березня • оновлено в 02:57
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Анастасія Волочкова показала пишні груди без білизни: гаряче фото

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова засвітила пишні груди на новому знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому боді, під яке не одягнула білизну. Свій образ Волочкова доповнила величезними крилами.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова засвітила пишні груди

Анастасія Волочкова засвітила пишні груди

Фото: instagram/volochkova_art

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анастасії Волочкової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анастасія Волочкова у відвертому купальнику

Анастасія Волочкова у відвертому купальнику

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова оголила груди

Анастасія Волочкова оголила груди

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/volochkova_art

Спокуслива Анастасія Волочкова

Спокуслива Анастасія Волочкова

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова повністю гола

Анастасія Волочкова повністю гола

Фото: instagram/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася оголеним фото. На ньому скандальна балерина позувала в купелі, прикривши інтимні частини тіла шматками льоду.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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