Американський актор заявив, що випробував на собі російську вакцину від коронавірусу

Американський актор Едріан Броуді заявив, що нібито став добровольцем у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу.

Такою інформацією артист поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами Броуді, нещодавно він отримав свій "перший укол" і почувається трохи дивно.

"Я подумав, що повинен повідомити всім, що вчора я взяв участь у випробуваннях вакцини від COVID-19. Їх проводили тут, в районі Лонг-Айленда. Вакцина створена в Росії. Я отримав свій перший укол вчора о 16:00 і хотів повідомити вам, що це абсолютно безпечно", – написав актор.

Також після того, як Едріан заговорив про побічні ефекти вакцини – він перейшов на російську мову у своїй публікації.

"Я почуваюся трохи дивно і я думаю, що витягнув ослячі вуха (орфографія і пунктуація збережені. – Ред.)", – заявив він.

Зазначимо, що багато користувачів сприйняли публікацію Броуді, як жарт. Після чого також почали залишати кумедні коментарі під постом.

"Приємно знати, що я не єдина людина, з якою це сталося!", "Це жарт чи правда?", "Боже мій, побічні ефекти очевидні – він став росіянином", "На секунду я подумала, що ти серйозно. Слава богу, що ні", – написали люди.

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