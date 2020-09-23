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Американський актор заявив, що випробував на собі російську вакцину від коронавірусу

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Едріан Броуді заявив, що випробував на собі російську вакцину від коронавірусу. Джерело: belcanto.ru

Американський актор Едріан Броуді заявив, що нібито став добровольцем у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу.

Такою інформацією артист поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами Броуді, нещодавно він отримав свій "перший укол" і почувається трохи дивно.

"Я подумав, що повинен повідомити всім, що вчора я взяв участь у випробуваннях вакцини від COVID-19. Їх проводили тут, в районі Лонг-Айленда. Вакцина створена в Росії. Я отримав свій перший укол вчора о 16:00 і хотів повідомити вам, що це абсолютно безпечно", – написав актор.

Едріан Броуді заявив, що випробував на собі російську вакцину від коронавірусу (Instagram Едріана Броуді)

Також після того, як Едріан заговорив про побічні ефекти вакцини – він перейшов на російську мову у своїй публікації.

"Я почуваюся трохи дивно і я думаю, що витягнув ослячі вуха (орфографія і пунктуація збережені. – Ред.)", – заявив він.

Едріан Броуді (Instagram Едріана Броуді)

Зазначимо, що багато користувачів сприйняли публікацію Броуді, як жарт. Після чого також почали залишати кумедні коментарі під постом.

"Приємно знати, що я не єдина людина, з якою це сталося!", "Це жарт чи правда?", "Боже мій, побічні ефекти очевидні – він став росіянином", "На секунду я подумала, що ти серйозно. Слава богу, що ні", – написали люди.

Американський актор заявив, що випробував на собі російську вакцину від коронавірусу
Американський актор заявив, що випробував на собі російську вакцину від коронавірусу
Американський актор заявив, що випробував на собі російську вакцину від коронавірусу

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