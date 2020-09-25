Американські зірки посміялися над російською вакциною від COVID-19

Американські зірки написали про те, що взяли участь у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу і запустили новий флешмоб у соцмережі Twitter.

Як з'ясувалося, жартівливі повідомлення з однаковим текстом знаменитості почали публікувати в соцмережі з середини вересня. Зазначимо, що про "щеплення" російською вакциною написали американські актори Едріан Броуді та Вільям Болдвін, а також телевізійний продюсер Дейв Спектор і письменник Олександр Кемпбелл.

"Я подумав, що повинен повідомити всім, що вчора я взяв участь у випробуваннях вакцини від COVID-19. Їх проводили тут, в районі Лонг-Айленда. Вакцина створена в Росії. Я отримав свій перший укол вчора о 16:00 і хотів повідомити вам, що це абсолютно безпечно... Але я відчуваю себе трохи дивно і я думаю, що витягнув ослячі вуха (орфографія та пунктуація збережені. – Ред.)", – писав Броуді у своїх соцмережах.

"Ми не працювали, тому вирішили взяти участь в російських випробуваннях вакцини від коронавірусу, тому що вони дуже добре платять. Перший укол був сьогодні, це абсолютно безпечно. Але я відчуваю себе трохи дивно і я думаю, що витягнув ослячі вуха (орфографія та пунктуація збережені. – Ред.)", – заявив Вільям Болдвін.

У свою чергу Кемпбелл зазначив у своєму Twitter-акаунті міністра охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкока.

Також до флешмобу приєдналося багато користувачів Twitter. До речі, одна з юзерок написала, що вакцину від коронавірусу слід спочатку випробувати на політиках.

"Якщо вони виживуть, то це означає, що вакцина безпечна. Якщо ні – країна в безпеці", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Едріан Броуді заявив, що нібито став добровольцем у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу. Шанувальники з гумором відреагували на публікацію артиста в його Instagram-акаунті та зилишили кумедні коментарі під постом.