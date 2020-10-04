Alyosha вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу. Фото

Українська співачка Alyosha порадувала користувачів мережі кардинальною зміною іміджу.

В Instagram-акаунті зірка опублікувала фото з новим кольором волосся. У кадрі Alyosha була відображена з пекучо рудим волоссям.

"Який сьогодні теплий день. Гріємося. Отримуємо вітамінки Д без посередників", – підписала фото з оновленим кольором волосся артистка.

Шанувальники Alyosha оцінили новий образ артистки і навіть порівняли її з колегою, співачкою Світланою Тарабаровою, яка також нещодавно стала мамою.

"Тепер така ж руда, як і Світлана Тарабарова", "Відтінки осені сховалися у волоссі", "Вам підходить такий колір волосся", – писали в коментарях користувачі мережі.

Раніше для OBOZREVATEL Alyosha дала ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповіла, як ставиться до зірок в політиці і про можливе скасування мовних квот.