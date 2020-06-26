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Аlyona Аlyona заявила, що не поїде на Євробачення через політику на конкурсі

Єва Романова
Єва Романова
Люди
1,8 т.
Аlyona Аlyona розповіла, чому не поїде на Євробачення (колаж)

Аlyona Аlyona розповіла, чому не поїде на Євробачення (колаж)

Українська реп-зірка Аlyona Аlyona заявила, що поки не хоче брати участь в Євробаченні через істотний вплив політики на конкурс.

Співачка стала гостею YouTube-шоу "Дізнатися за 10 секунд", де розповіла, що раніше їй пропонували взяти участь у Національному відборі на Євробачення, однак в 2019 році вона відмовилася від змагання (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Колись була пропозиція на рахунок Євробачення ще з треком "Падло" з Аліною Паш. Але це був один з перших кліпів, я не вела майже концертної діяльності, через це мені було дуже страшно. Я не ризикнула. А зараз – не знаю. Воно таким політизованим стало, це шоу", – зазначила реперка.

Алена Алена і Нетта Барзілай

Алена Алена і Нетта Барзілай TUT.BY

За її словами, на Євробаченні оцінюють конкурсантів у більшій мірі не за артистизм і вокальний талант, а враховують і політичну ситуацію в країні, яку вони представляють.

"Там більше не вокалу, не якогось артистизму, а політики. Це дуже відштовхує. Можливо коли-небудь, але не зараз", – сказала зірка українського хіп-хопу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona увійшла в рейтинг 10 найбільш перспективних реп-виконавців Європи за версією німецького порталу Highsnobiety.

УкраїнаЄвробаченняшоу-бизнесALYONA ALYONA
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