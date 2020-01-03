"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, вразила шанувальників пікантним знімком.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному купальнику, засвітивши пишні груди. Зазначимо, що вона позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є. Відповідне фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"Боже, ну скільки ж можна... Лайк, якщо вижив після Нового року", — написала Альона.
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"Ти прекрасна", "Красива", "Пушка", "Богиня", "Просто сексі", — пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Alyona Alyona почала набирати популярність після публікації роликів на каналі в Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов в жовтні 2018 року.
30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".
У квітні 2019 року українська реперка презентувала альбом "Пушка" і однойменний кліп, який вразив західних блогерів.
І майже відразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.
Пізніше вона потрапила до престижного списку українських виконавців.
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