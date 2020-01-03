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3 січня • оновлено в 12:19
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"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди

2.4т
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Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному купальнику, засвітивши пишні груди. Зазначимо, що вона позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є. Відповідне фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Боже, ну скільки ж можна... Лайк, якщо вижив після Нового року", — написала Альона.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Ти прекрасна", "Красива", "Пушка", "Богиня", "Просто сексі", — пишуть в мережі.

"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди
"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди
"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди
"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди
"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На такой туше даже 10-й размер выглядит как-то мелковато
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