"Просто сексі": Alyona Alyona виставила напоказ величезні груди

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному купальнику, засвітивши пишні груди. Зазначимо, що вона позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є. Відповідне фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

ALYONA ALYONA Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Боже, ну скільки ж можна... Лайк, якщо вижив після Нового року", — написала Альона.

ALYONA ALYONA Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Ти прекрасна", "Красива", "Пушка", "Богиня", "Просто сексі", — пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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