Alyona Alyona випустила натхненний трек: мережа в захваті

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona 4 березня представила свою нову пісню під назвою "GO!", яка стала офіційним саундтреком до спортивної драми "Пульс".

Відео, в якому використані кадри з фільму, було опубліковано на YouTube-каналі "FILM.UA Group".

Alyona Alyona Instagram @ alyona.alyona.official

Фільм розповідає історію Паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук. Музику до пісні написав Вадим Алхутов (Teejay), а автором тексту стала сама Alyona Alyona.

"Історія Оксани дуже надихнула мене. Йти до мети, незважаючи на всі труднощі, і залишатися при цьому людиною – прекрасний сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь бути частиною цього", – поділилася на своїй сторінці в Instagram співачка.

Користувачі не змогли залишитися байдужими і почали коментувати нову роботу Alyona Alyona:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Alyona Alyona представила нову пісню "Коли ховають молодих". Співачка розповіла, що її попросили написати трек присвячений пам'яті 15 річного хлопця Дані Дідика, який загинув під час теракту в 2015 році.

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