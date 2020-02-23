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23 лютого • оновлено в 12:38
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Alyona Alyona присвятила пісню загиблому в теракті хлопцеві. Відео та текст

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Українська хіп-хоп виконавиця ALYONA ALYONA представила нову пісню "Коли ховають молодих". Менше ніж за добу ролик набрав понад 50 тисяч переглядів.

Відповідне відео було розміщене на YouTube-каналі артистки.

Alyona Alyona присвятила пісню загиблому в теракті хлопцю

.instagram.com / alyona.alyona.official

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Співачка розповіла, що її попросили написати трек присвячений пам'яті 15 річного хлопця Дані Дідика, який загинув під час теракту в 2015 році. Вона згадала, як багато бачила втрат в своєму житті, найболючішими серед яких були похорони молодих.

Ніхто НЕ забуть, НІЩО НЕ забуть ⠀ Якось до мене звернув режисер Руслан Горовий, Який предложили мені Написати трек присвячений пам'яті юного 15 річного хлопця, дані Дідіка, Який ставши жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові, в лютому 2015 року. ⠀ Дізнавшісь более про его Історію, я Пригадай, як много в своєму жітті бачила втрат та поховань. І найболючіші среди них - поховай молоді. ⠀ Трек "Коли ховають молодих" - це "ода пам'яті" всім Юнак та Юначки, Чиї смерти мені довелося пережитого та про Які мені довелося дізнатіся. Це найстрашніше та найтяжче, что может Бачити світ. ⠀ Ця пісня - згадка про всех, чіє життя обірвалося Надто рано. ⠀ prod. by @teejaymusic

Публікація від Альона (@ alyona.alyona.official)

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо завмирає

Вони сягли небес і тепер їх вже немає

З собою забирають сподівання, надії матерів

А когось вдова чекає при надії у дворі

Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг

Говорити щось погане про них - гріх

Вони хотіли жити би ще, хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде

Тільки літери, вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення - юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

З криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Всі бажання, мрії, сподівання - в яму

На сімейнім дереві гілки - в'януть

Лінія життя має в кінці - пляму

Піднімаю очі догори - гляну

Чергова підніжка, ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка, а слова мов дріжджі

Виростуть і стануть селами й містами

Тим словесний танець, кого нема з нами

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла - то насіння

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла - то насіння

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".

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Автор
Марія Дідик
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Cвинья...
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
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