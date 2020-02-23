Alyona Alyona присвятила пісню загиблому в теракті хлопцю

Українська хіп-хоп виконавиця ALYONA ALYONA представила нову пісню "Коли ховають молодих". Менше ніж за добу ролик набрав понад 50 тисяч переглядів.

Відповідне відео було розміщене на YouTube-каналі артистки.

.instagram.com / alyona.alyona.official

Співачка розповіла, що її попросили написати трек присвячений пам'яті 15 річного хлопця Дані Дідика, який загинув під час теракту в 2015 році. Вона згадала, як багато бачила втрат в своєму житті, найболючішими серед яких були похорони молодих.

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо завмирає

Вони сягли небес і тепер їх вже немає

З собою забирають сподівання, надії матерів

А когось вдова чекає при надії у дворі

Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг

Говорити щось погане про них - гріх

Вони хотіли жити би ще, хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде

Тільки літери, вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення - юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

З криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Всі бажання, мрії, сподівання - в яму

На сімейнім дереві гілки - в'януть

Лінія життя має в кінці - пляму

Піднімаю очі догори - гляну

Чергова підніжка, ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка, а слова мов дріжджі

Виростуть і стануть селами й містами

Тим словесний танець, кого нема з нами

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла - то насіння

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла - то насіння

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".

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