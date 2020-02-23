Alyona Alyona присвятила пісню загиблому в теракті хлопцю

Українська хіп-хоп виконавиця ALYONA ALYONA представила нову пісню "Коли ховають молодих". Менше ніж за добу ролик набрав понад 50 тисяч переглядів.
Відповідне відео було розміщене на YouTube-каналі артистки.
.instagram.com / alyona.alyona.official
Співачка розповіла, що її попросили написати трек присвячений пам'яті 15 річного хлопця Дані Дідика, який загинув під час теракту в 2015 році. Вона згадала, як багато бачила втрат в своєму житті, найболючішими серед яких були похорони молодих.
Ніхто НЕ забуть, НІЩО НЕ забуть ⠀ Якось до мене звернув режисер Руслан Горовий, Який предложили мені Написати трек присвячений пам'яті юного 15 річного хлопця, дані Дідіка, Який ставши жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові, в лютому 2015 року. ⠀ Дізнавшісь более про его Історію, я Пригадай, як много в своєму жітті бачила втрат та поховань. І найболючіші среди них - поховай молоді. ⠀ Трек "Коли ховають молодих" - це "ода пам'яті" всім Юнак та Юначки, Чиї смерти мені довелося пережитого та про Які мені довелося дізнатіся. Це найстрашніше та найтяжче, что может Бачити світ. ⠀ Ця пісня - згадка про всех, чіє життя обірвалося Надто рано. ⠀ prod. by @teejaymusic
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя - відбиток із літер на муці
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя - відбиток із літер на муці
Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях
І сказане колись знову сенсу набуває
В заплаканих очах все навколо завмирає
Вони сягли небес і тепер їх вже немає
З собою забирають сподівання, надії матерів
А когось вдова чекає при надії у дворі
Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг
Говорити щось погане про них - гріх
Вони хотіли жити би ще, хей
Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей
Змінювати світ способом своїх ідей
Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде
Тільки літери, вдавлені в камінь
Вміщають в собі певний підсумок того життя
Там зображення - юне, щасливе, наповнене силами
Раптом пішло в небуття
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
З криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Всі бажання, мрії, сподівання - в яму
На сімейнім дереві гілки - в'януть
Лінія життя має в кінці - пляму
Піднімаю очі догори - гляну
Чергова підніжка, ми на роздоріжжі
Хай життя мов книжка, а слова мов дріжджі
Виростуть і стануть селами й містами
Тим словесний танець, кого нема з нами
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла - то насіння
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла - то насіння
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".
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