Alyona Alyona оголилася на відпочинку для фото з кокосами

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, поділилася з шанувальниками пікантним знімком з відпочинку на Балі. Так, на ньому вона позувала без білизни прикривши груди величезними кокосами.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

ALYONA ALYONA instagram.com/alyona.alyona.official

Зазначимо, що дівчина часто балує своїх шанувальників пікантними фото.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.

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