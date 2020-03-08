Alyona Alyona оголилася на відпочинку для фото з кокосами

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, поділилася з шанувальниками пікантним знімком з відпочинку на Балі. Так, на ньому вона позувала без білизни прикривши груди величезними кокосами.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
ALYONA ALYONA
instagram.com/alyona.alyona.official
ДЛЯ НЕЇ 💐 ⠀ Ти - сильна, ти - розумна, ти -креатівна, ти - незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов'ю! Ти - чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти - унікальна❤️ Будь всегда собою, люби собі и сій добро💫 ⠀! ️Для вас, дівчата, від мене Справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб віграті его нужно: ⠀ 🌺 Буті підпісаною на мій інстаграм та телеграм-канал (ПОСИЛАННЯ у шапці профілю) 🌺 У коментарях відміть свою подругу (Кількість коментарів НЕ обмежена, один комент = одна Відмітка) 🌺 Лайкнути цею пост ⠀ Вже завтра обберу переможниця, яка получит бокс красі❤️
Зазначимо, що дівчина часто балує своїх шанувальників пікантними фото.
instagram.com/alyona.alyona.official
instagram.com/alyona.alyona.official
instagram.com/alyona.alyona.official
instagram.com/alyona.alyona.official
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.
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