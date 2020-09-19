Alyona Alyona номінована на престижну музичну премію

Українська реперша Alyona Alyona увійшла в список номінантів на нову премію Європейського Союзу в галузі сучасної музики Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Про це стало відомо з офіційно сайту ESNS.

Результати відбору були оголошені 18 вересня в рамках Reeperbahn Festival в Гамбурзі.

Alyona Alyona боротиметься за перемогу з 16 кращими молодими артистами з усієї Європи. Зірка виступить на фестивалі ESNS і, якщо переможе, отримає 10 000 євро на розвиток своєї кар'єри.

"Це крута можливість нести свою творчість і сучасну українську музику на простори всієї Європи", - прокоментувала свою номінацію Алена.

Нещодавно OBOZREVATEL писав, що Alyona Alyona потрапила в топ-10 найперспективніших реп-виконавців за версією німецького порталу Highsnobiety.