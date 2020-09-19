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Alyona Alyona номінована на престижну музичну премію

Obozrevatel
Obozrevatel
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Артистка боротиметься за перемогу з кращими молодими виконавцями Європи. Джерело: Instagram Alyona Alyona

Українська реперша Alyona Alyona увійшла в список номінантів на нову премію Європейського Союзу в галузі сучасної музики Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Про це стало відомо з офіційно сайту ESNS.

Результати відбору були оголошені 18 вересня в рамках Reeperbahn Festival в Гамбурзі.

Alyona Alyona боротиметься за перемогу з 16 кращими молодими артистами з усієї Європи. Зірка виступить на фестивалі ESNS і, якщо переможе, отримає 10 000 євро на розвиток своєї кар'єри.

Alyona Alyona номінована на престижну музичну премію

"Це крута можливість нести свою творчість і сучасну українську музику на простори всієї Європи", - прокоментувала свою номінацію Алена.

Нещодавно OBOZREVATEL писав, що Alyona Alyona потрапила в топ-10 найперспективніших реп-виконавців за версією німецького порталу Highsnobiety.

Alyona Alyona
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