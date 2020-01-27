Алла Пугачова стала прабабусею

У великій родині співачки Алли Пугачової поповнення – рідна сестра дружини Микити Преснякова стала матір'ю.

Таким чином, подружжя Олени Краснової і Микити Преснякова (онук Пугачової) стали тіткою і дядьком малюка.

Про радісну подію внучата невістка Алли Борисівни написала в Інстаграм.

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"Щойно моя сестричка Яніна Краснова стала мамою!! Тепер у мене є найпрекрасніший у світі племінник", - поділилася в Сторіс сімейним щастям Краснова-Преснякова.

Ні онук Алли Пугачової, ні його дружина імені племінника поки не повідомили.

Варто зазначити, що цей правнук не є кровним родичем Примадонни, і співачка пов'язана з ним лише через свого онука Микиту Преснякова.

Сестра Олени Краснової Яніна

Олена Краснова і Микита Пресняков

Як раніше писав OBOZREVATEL, чоловік Алли Пугачової артист Максим Галкін у своєму новому шоу "Музикаліті" кілька разів вилаявся матом, а також видав новину про Пугачову, яка невдовзі стане прабабусею.

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