Ведуча реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова не може повернутися в Україну з Німеччини через карантин і надзвичайний стан, який ввели в цих країнах.

Як розповіла Алла на своїй сторінці в Instagram-stories, вона намагалася дістатися в Україну з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували до того, як Україна закрила повітряний простір.

Алла Костромічова Instagram @alla

"Купа рейсів, які мали прилетіти в Україну до опівночі 17 березня, так і не вилетіли. Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введено надзвичайний стан, закриваються всі готелі. Людям, у яких була всього лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нема куди йти", – каже Костромічова.

"Зі свого боку ми виконали всі зобов'язання щодо в'їзду в країну до півночі, у нас були куплені квитки. Це ненормально, що рейс скасували тоді, коли Україна ще дозволяла польоти. Тепер ми опинилися на вулиці з валізами", – додала модель.

Алла Костромічова Instagram @alla

Відомо, що в консульстві України в Німеччині вже склали список українців, які перебувають у Мюнхені. Туди входить 250 осіб.

"Тепер потрібно, щоб у Києві хтось ухвалив рішення про відправлення за нами літака, ось і все. Дуже сподіваємося, що скоро проблема вирішиться. Ми готові сидіти вдома, два тижні на карантині, але заберіть нас звідси", – каже Алла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексучасниця "Топ-моделі по-українськи" Катя Куліченко залишилася без роботи в Мілані (Італія) через коронавірус. Більше того, агентство не відпускає модель в Україну через пандемію.

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