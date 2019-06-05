Аліна Гросу виходить заміж: розкрито подробиці майбутнього весілля

Українська співачка Аліна Гросу, яка переїхала в Росію, активно готується до розкішного весілля з бізнесменом Олександром, що відбудеться у Венеції.

Вона розповіла в інтерв'ю виданню "Знай.uа" подробиці про майбутнє свято, як це відбуватиметься.

Зокрема, на весіллі Гросу буде присутньою її хрещена мама Ірина Білик, яка ще в березні проговорилася про свято. Також запрошені батьки і близькі друзі.

кільце Гросу instagram @ alina_grosu

"Зараз я можу відкрито говорити про своє заміжжя. Це відбудеться в другій половині червня у Венеції. Я і мій майбутній чоловік Саша дуже любимо це місце. Ми одноголосно прийняли рішення пов'язати себе узами шлюбу саме там. Додам, що весілля проходитиме на півночі Італії, в Вероні. Саме там знаходиться легендарний будинок героїні п'єси Вільяма Шекспіра", – поділилася Гросу.

Аліна Гросу з Олександром в Празі instagram @ alina_grosu

Вона пояснила, що це ідеальне місце для весілля, особливо, якщо вони обидва романтики. Співачка планує поміняти відразу дві сукні за вечір, а також збирається процитувати слова власної пісні "Твоєю навіки стану".

"Будуть найближчі нам люди. У мене велика сім'я. Я бажаю, щоб всі були присутні в такий важливий для мене момент", – додала Аліна.

Аліна Гросу з нареченим instagram @ alina_grosu

Більш того, Гросу пояснила, що вже давно готова "зв'язати себе з коханим узами Гіменея", адже з Олександром вони живуть уже досить довго.

"Ми давно разом. Більше 4-х років. Ми не робимо це заради штампа у паспорті. Рано чи пізно, але це повинно було трапитися. Ми відчули, що зараз відповідний час оформити наші стосунки офіційно", – наголосила наречена.

Поцілунок Гросу і Олександра instagram @ alina_grosu

Аліна і Олександр "зловили веселку" instagram @ alina_grosu

заручини Гросу instagram @ alina_grosu

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. У березні 2019 року Ірина Білик проговорилася, що весілля її хрещениці відбудеться у Венеції.

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