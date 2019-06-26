Алібасова звинуватили у брехні: лікарі розставили крапки над "i" з отруєнням

Російського продюсера Барі Алібасова запідозрили в інсценуванні отруєння рідиною для труб "Кріт", однак лікарі розставили крапки над "і" своїм вердиктом.

Як повідомляє "КП", артист надав копію медичної карти з інституту Скліфосовського, де він проходив лікування.

У документі зазначено, що Алібасов був доставлений до відділення гострих отруєнь 4 червня о 22:08 і виписаний 17 червня о 16:43. У реанімації він провів 13 днів із діагнозом "хімічне отруєння рідиною, яка пропалює (луг "Крот")", що сприяло "хімічному опіку слизової ротоглотки, стравоходу 3-4 ступеня і шлунка 2-го ступеня".

Барі Алібасов liganews.net

Також уточнюється, що потерпілому промивали шлунок до прибуття лікарів через зонд і виявили домішки крові. Також Алібасов отримав поширений виразково-некротичний опіковий езофагіт і ерозивний опіковий гастрит.

Крім того, в пацієнта трапився інтоксикаційний психоз. При госпіталізації запах алкоголю від пацієнта був відсутній.

Барі Алібасов goodhouse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 червня Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані госпіталізували в Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що продюсер помер в інституті імені Скліфосовського, однак пізніше її спростували.

Також з'явилася інформація, що в Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.

А його сестра заявляла, що отруїли продюсера навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

17 червня артиста виписали з лікарні, після чого він почав активно давати коментарі ЗМІ.

Лікарі НДІ Скліфосовського вказали на багато нестикуваннь в історії з його отруєнням, уточнивши, що це "липа".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.