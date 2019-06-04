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Алібасова привезли до реанімації: з'явилося перше відео

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З'явилися перші кадри з моменту госпіталізації 71-річного російського продюсера Барі Алібасова.

Видання "КП" показало відео, на якому було зафіксовано, як потерпілого виводили з під'їзду під руки в машину швидкої допомоги (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Алібасов виглядав змученим та повільно пересувався. Поки його вели під руки, медики попросили журналістів прибрати камеру і припинити зйомку.

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В результаті продюсера завели у машину і через якийсь час відправили в інститут ім. Скліфасовського. З'явилася інформація, що його діставили до реанімації.

Син Алібасова підтвердив в коментарі "360", що батька відправили до лікарні. Незважаючи на запевнення, що його життю нічого не загрожує, медики проведуть глибоке обстеження. Він отримав сильний хімічний опік.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Instagram@alibasov_nana

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Алібасов ковтнув рідину для труб, переплутавши її зі звичайною водою в склянці. Він отримав опік стравоходу. Медики намагалися його відкачати ще в машині, але змушені були госпіталізувати.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесНовини Росіїотруєння
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