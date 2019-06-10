Алібасов при смерті? Син музиканта зробив страшну заяву

Стало відомо про погіршення стану відомого російського продюсера і музиканту Барі Алібасова, який досі перебуває у реанімації після отруєння засобом "Кріт".

Син артиста Барі Алібасов-молодший розповів, що хімічні опіки, які отримав його 72-річний батько, не гояться, що серйозно ускладнює ситуацію. Музикант вже кілька діб перебуває у стані медикаментозної коми, пише "Комсомольская правда".

"Він четвертий день у медикаментозному сні — це необхідно, щоб усі сили організму пішли на відновлення. З дихальними шляхами проблем немає. Зараз головне, щоб зажив кишківник. Річ у тім, що один із опіків у батька заростає неправильно, і в результаті кишківник може закупоритися", — поділився 33-річний син Алібасова.

Барі Алібасов Комсомольская правда

Що стосується інших діагнозів, зокрема "білої гарячки", про яку раніше повідомили лікарі НДІ ім. Скліфосовського, чоловік відповів негативно.

"Ні, цього немає. Зараз лікарі спостерігають його, і скоро буде зрозуміло, чи знадобиться операція. Щиро сподіваюся, що завтра нам скажуть — все о'кей. Ситуація стабільно важка, тепер головне уникнути ускладнень", — додав він.

Нагадаємо, 4 червня Алібасова екстрено госпіталізували після того, як він ковтнув засіб для прочищення труб "Кріт". Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.

Уточнювалося, що він потребує тривалого лікування та операції на шлунку, яку поки що не можна проводити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.

Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.

У ЗМІ з'явилося припущення, що Алібасов намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить низка факторів.

Дружина Алібасова зібралася судитися з виробником "Крота", бо на етикетці нібито не було вказано, що засіб не можна ковтати, а артист просто переплутав засіб із йогуртом.

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